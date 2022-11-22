На сьогодні Кремль використовує Білорусь переважно як тренувальну базу для підготовки своїх "чмобиків". Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін-лайв", інформує 24 канал.

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Політична смерть Путіна

Радник керівника ОП зазначив, що у планах російського командування і справді є можливий наступ із Білорусі на територію України.

Один варіант наступу з Білорусі – це Київ, а другий, умовно кажучи, – десь на Волинь. Вони розглядають таку можливість. Росіяни зараз використовують Білорусь як тренінговий полігон для своїх мобілізованих, бо там із радянських часів дуже хороша інфраструктура для навчання. Але вони готуються до Донбасу, а не для нападу з Білорусі,

– пояснив Арестович.

За його словами, після деокупації Херсона Путін опинився перед дуже неприємною перспективою.

"У Росії більше ніхто не вірить у його здатність перемогти у цій війні. Для нього це особиста політична катастрофа, оскільки у Росії не прощають царям програних воєн. Політична смерть йому гарантована у разі програшу, а фізична – вже не за горами", – додав аналітик.

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На його думку, головне завдання глави Кремля наразі – продемонструвати російському суспільству, його прихильникам, росіянам, які сумніваються у ньому і світові, що він здатен перехопити стратегічну ініціативу.

"Для цього він спробує використати різні інструменти: тисне на ЗСУ "вагнерівцями" та мобілізованими, щоб вивести та відновити кадрові частини та кадровий резерв, сформувати ударні угруповання та знову вдарити з кількох напрямків, одним із яких може бути Білорусь. Тільки це буде не скоро, не так швидко і не завтра", – наголосив оглядач.

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Білоруський фактор

Арестович зауважив, що "дуже сумнівається" в можливій участі білоруської армії у війні.

Білоруси вже давно надсилали недвозначний меседж, що вони не хочуть брати жодної участі у війні. Якщо вони не взяли участь на початку конфлікту, коли всі вірили, що Україна програє і їм дістануться лаври переможця, то в ситуації, коли всі знають, що Росія вже програла, приєднуватись було б абсолютною дурістю,

– резюмував радник Єрмака.

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