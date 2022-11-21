Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов ще влітку кричав про те, що Крим – це безпечна територія, яка "з Росією назавжди".

Читайте також Напевно, не засмагали у січні в Криму, – у Міноборони відповіли на прогнози про "паузу у війні"

"Російська влада готується здавати Крим"

Зараз же самопроголошена влада анексованого Криму оголосила про будівництво фортифікаційних споруд на півострові.

"Після втрати Херсона окупанти говорять про те, що треба проводити фортифікаційні роботи. Вже декілька днів на місцевих каналах крутиться відео про те, що Аксьонов нібито за дорученням президента Росії очолив спорудження фортифікаційних укріплень", – розповів Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що укріплення зводять саме на півночі Криму, а не на окупованій території Херсонщини.

Це свідчить про те, що російська влада буде здавати Крим, якщо фортифікаційні роботи проводяться саме там,

– зазначив Чубаров.

У Криму притихли колаборанти, окупанти лютують

В Криму є багато колаборантів, які обслуговують окупаційну владу. До цієї категорії належать пропагандисти та різні нібито громадські діячі.

"Вони притихли, це дуже помітно. Ці люди вже з таким пафосом не говорять про щасливе майбутнє Криму у складі Росії, як говорили ще декілька місяців тому", – зауважив Чубаров.

Він додав, що на півострові також є багато колаборантів, які чинять злочини проти громадян України, доносять на них та переслідують українців. Ці злочинці в істериці через просування ЗСУ. Водночас вони дуже лютують.

З наближенням звільнення Криму у певної частини окупантів тільки збільшується лють. Вони ще більше переслідують місцевих жителів,

– розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу.

На півострові триває незаконна мобілізація

Як зазначив Чубаров, на окупованому півострові триває мобілізація. Це відбувається попри заяви Москви про нібито її завершення. Тепер жителям Криму приходять повістки під виглядом осіннього призову до армії.

Рефат Чубаров Голова Меджлісу кримськотатарського народу До нас потрапили списки з однієї з територій Криму, підписані військовим комісаром Константіном Качаровим. Ці списки – з місця компактного проживання кримських татар. Ситуація дуже жахлива. Окупанти намагаються забрати усіх – від чоловіків 1995 року народження до дітей 2004 року народження, яким лише виповнилося 18 років.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу додав, що, на щастя, багатьох людей, які є у мобілізаційних списках, вже немає на місцях проживання. Вони знайшли спосіб, аби уникнути призову до російської армії.

Рефат Чубаров розповів, як змінилася поведінка окупантів у Криму: дивіться відео

Коли очікувати звільнення Криму: головне