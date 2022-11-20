Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Єрмак дав сигнал щодо прийдешньої військової кампанії у Криму.
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Кілька сценаріїв деокупації Криму
Клочок зазначив, що думка Марка Міллі про те, що Крим повернеться дипломатичним шляхом, а не військовим – це один зі сценаріїв деокупації півострова. Заступник міністра оборони України взагалі говорив про звільнення Криму у грудні, щоправда, Єрмак одразу ж сказав, що це мрії Міноборони. Загалом деокупація Криму може статись раптово, як і війна може завершитись просто раптово в один момент.
В умовах війни ми навряд дізнаємось правду. Ми зможемо аналізувати більш детально постфактум,
– зауважив політичний та економічний експерт.
Клочок розповів, наскільки реальний сценарій повернення Криму дипломатичним шляхом: дивіться відео
Будь-якому звільненню Криму передуватиме робота ЗСУ
Він продовжив, що дипломатичний шлях можливий, але він буде не зовсім дипломатичним. Перед тим ЗСУ проведуть і вже проводять колосальну роботу з демілітаризації Криму. Залужний підтвердив, що ми знищили деякі об'єкти військової інфраструктури на окупованому півострові, ОК "Південь" підтвердило удари по морських об'єктах, не забуваймо і про Кримський міст.
"Ми будемо змушувати Росію до "жесту доброї волі". Це, фактично, той самий примус до миру, про який свого часу говорили росіяни. Сьогодні Україна й Захід примушують Росію до миру, й хоч ця тема не набула ще такого розголосу, вона відбувається", – наголосив Клочок.
Новини Криму: останні події
- Американський генерал Марк Міллі заявив, що звільнення Криму військовими методами малоймовірне. Проте заступник міноборони України Володимир Гаврилов повідомив про ймовірну деокупацію півострова до кінця грудня.
- Захисники України продовжують вибивати ворога з рідної землі. На фоні звільнення з-під окупації частини Херсонщини, у Міноборони дали прогноз щодо півострова Крим.
- Мешканка окупованого Криму Ольга Валєєва подалася на російське громадянство, однак не змогла його отримати. Жінці відмовили через те, що раніше вона опублікувала в інстаграмі відео, де співає пісню "Ой, у лузі червона калина".