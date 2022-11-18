Відмову у видачі громадянства держави-агресорки Валєєвій дало російське міністерство внутрішніх справ. Про це повідомили окупаційні ЗМІ Криму, пише 24 канал.

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"Місіс Крим" без російського паспорта

Валєєва відома у Криму тим, що стала "місіс Крим – 2022". Заявку на отримання російського паспорта вона подала у серпні. У жовтні жінка стала ще популярнішою – вона опублікувала відео, де сидить на балконі й разом з подругою співає українську націоналістичну пісню "Ой, у лузі червона калина". Росіяни моментально накинулися на Валєєву з хейтом. Згодом за справу взялися й російські силовики.

Окупанти вирішили притягнути жінок до відповідальності. Одну з них засудили до 10 днів арешту, а іншу – змусили заплатити 40 тисяч рублів штрафу. Мовляв, вони винні в тому, що "публічно дискредитували російську армію", а також здійснювали "пропаганду нацистської символіки".

Саме через судимість росіяни й не дали Валєєвій громадянство.

До речі, після скандалу жінка перепрошувала. Мовляв, вона не знала, що пісня заборонена, адже сама українка й просто заспівала давнознайому українську пісню.

У росіян в Криму "палає" через "Ой, у лузі червона калина"

Окупанти в Криму вирішили влаштували справжнє полювання на людей, які співають українську пісню. У вересні вони влаштували "перевірки" гостям, які на весіллі співали "Ой, у лузі червона калина". А ще в серпні окупанти затримали чоловіка, який співав цю пісню. Загалом було вже десятки таких інцидентів.

На початку жовтня росіяни запропонували визнати "Ой, у лузі червона калина" екстремістською піснею. Мовляв, пора.

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