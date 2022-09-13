На відео з весілля видно, що у залі є багато людей. Усі вони радісно танцювали під слова про "славну Україну".

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На тлі успіхів ЗСУ на фронті у Криму посилився проукраїнський рух. То ж гості у захваті підспівували й свистіли. Це неабияк розлютило проросійське населення й самих окупантів. У місцевих телеграм-каналах вже почали погрожувати людям, які присутні на відео. Мовляв, "кожного треба знайти й покарати".

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Глава окупаційної адміністрації Криму сєргєй аксьонов відреагував на посилення проукраїнського руху на півострові. Зокрема, він заборонив мешканцям вмикати чи співати українські пісні на публічних заходах. Ба більше, гостей з весілля та всіх інших, хто співає українські пісні, маріонетка кремля хоче притягувати до кримінальної відповідальності. Їм погрожують звільненням з роботи й закриттям бізнесу.

Крім того, окупант уточнив, що "для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять".

Нагадаємо, що на початку вересня вуличний музикант на набережній у Ялті заграв на трубі українську пісню "Смерека". Кримчанам це дуже сподобалося – вони радісно аплодували й знімали музиканта на відео. Усе це чергові докази того, що невдовзі Крим стане українським.

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