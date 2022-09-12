В Криму каратимуть за українські пісні та гасла

Так званий "голова" Криму сергій аксьонов опублікував у своїх соцмережах відеозвернення до кримчан, де заборонив на публічних заходах включати чи співати українські пісні.

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В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Особливо у воєнний час я вважаю, що це зрадники. Тож, і організаторів, і учасників цих розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства,

– заявив аксьонов.

Також окупант сказав, що "для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять".

Щодо відповідальності за проукраїнські настрої, аксьонов уточнив, що це буде саме кримінальна відповідальність. Відтак, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнюватимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

Загарбники панікують, адже наразі успішний контрнаступ ЗСУ демонструє рішучість намірів України повернути собі усі відібрані ворогом території.

До слова, нещодавно хакери знову зламали телебачення в Криму та показали звернення президента Володимира Зеленського. А також дали інструкції, як діяти кримчанам. Зокрема, закликали українців триматися подалі від російських військових об'єктів, повідомляти українським спецслужбам про окупантів і вірити в ЗСУ.

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