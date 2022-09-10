Хакери зламали телебачення в Криму

Поки наші військові готуються повертати Крим, воїни інформаційного поля допомагають місцевому населенню підготуватись до повернення в Україну.

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Окрім зверненням президента по телевізору показали застереження, в якому закликали українців в Криму триматися подалі від російських військових об'єктів, повідомляти українським спецслужбам про окупантів і вірити в ЗСУ.

Це не вперше хакери ломають теле та радіо станції в Криму. 24 серпня вони привітали кримчан із Днем Незалежності України – заламали ефір пропагандистської радіостанції "Крим" та увімкнули його слухачам гімн України, адже це і їх свято теж.

Після масової "бавовни" у Криму, 20 серпня хакери теж запускали звернення президента Володимира Зеленського. Після звернення під пісню "Україна – це ти" кримчанам показали кадри півострова до окупації росії. При цьому у відео часто майоріли українські прапори та стяги кримських татар.

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