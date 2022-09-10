Хакеры сломали телевидение в Крыму

Пока наши военные готовятся возвращать Крым, воины информационного поля помогают местному населению подготовиться к возвращению в Украину.

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Кроме обращения президента по телевизору показали оговорку, в которой призвали украинцев в Крыму держаться подальше от российских военных объектов, сообщать украинским спецслужбам об оккупантах и верить в ВСУ.

Это не первый раз хакеры ломают теле и радио станции в Крыму. 24 августа они поздравили крымчан с Днем Независимости Украины – взломали эфир пропагандистской радиостанции "Крым" и включили его слушателям гимн Украины, ведь это и их праздник тоже.

После массового "хлопка" в Крыму, 20 августа хакеры тоже запускали обращение президента Владимира Зеленского. После обращения под песню "Украина – это ты" крымчанам показали кадры полуострова до оккупации россии. При этом в видео часто развевались украинские флаги и флаги крымских татар.

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