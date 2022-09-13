На видео со свадьбы видно, что в зале много людей. Все они радостно танцевали под слова о "славной Украине".

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На фоне успехов ВСУ на фронте в Крыму усилилось проукраинское движение. Гости в восторге подпевали и свистели. Это сильно разозлило пророссийское население и самих оккупантов. В местных телеграмм-каналах уже начали угрожать присутствующим на видео людям. Мол, "каждого нужно найти и наказать".

На свадьбе в Крыму гости танцуют под песню "Ой, у лузі червона калина": видео

Оккупанты хотят открывать уголовные дела из-за всего украинского

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отреагировал на усиление проукраинского движения на полуострове. В частности он запретил жителям включать или петь украинские песни на публичных мероприятиях. Более того, гостей со свадьбы и всех других, кто поет украинские песни, марионетка кремля хочет привлекать к уголовной ответственности. Им угрожают увольнением с работы и закрытием бизнеса.

Кроме того, оккупант уточнил, что "для поддерживающих украинский режим рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят".

Напомним, что в начале сентября уличный музыкант на набережной в Ялте заиграл на трубе украинскую песню "Смерека". Крымчанам это понравилось – они радостно аплодировали и снимали музыканта на видео. Все это очередные доказательства того, что вскоре Крым станет украинским.

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