Відповідне порівняння зробив так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков. Він також наголосив, що виконавців української композиції треба садити до в'язниці, що власне загарбники і роблять.

Увага "Ой, у лузі червона калина" на весіллі в Криму: як окупанти покарали людей

"Червона калина" була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ,

– сказав Волков.

Кримчани полюбили українську повстанську пісню

Жителям Криму останнім часом дійсно дуже підіймає дух українська пісня. Так, нещодавно в центрі скандалу через "Червону калину" опинилася "Міс Крим-2022" Ольга Валєєва. Вона разом із подругою заспівала цю пісню у себе на балконі, а відео мала необережність поширити у соцмережах.

Валєєву оштрафували на 40 тисяч рублів, а її подругу арештували на 10 діб.

Окупанти влаштували репресії через пісню

Росіяни вирішили карати за пісні ув'язненнями і це непоодинокі випадки. 10 вересня пісня "Ой у лузі" звучала на весіллі на окупованому півострові. Про це швидко дізналась місцева влада, адже ролик з піснями та танцями під українську повстанську пісню швидко розлетівся мережею.

Заходи "виховання" окупанти вжили чи не відразу. Діяли знову ж таки примусом та залякуваннями.

Заклад, де гуляли весілля – "Арпат" у Бахчисараї закрили на час проведення перевірок. Мовляв, був надто великий розголос у соцмережах.

Тоді "відповідні служби" розпочали перевірки, а кафе закрили. Пояснюють, що треба, мовляв, добровільно-примусово підтримувати солдат, які воюють в нашій державі.

Покарання отримали:

власник закладу в Бахчисараї – 15 діб арешту;

диджей та танцівниця – по 10 діб арешту;

мати нареченого – 5 діб;

мати нареченої – штраф розміром у 40 тисяч рублів;

а дружина власника ресторану – у 50 тисяч.

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Погрози від Аксьонова

Очільник окупаційної адміністрації Сєргєй Аксьонов раніше заявляв, що на півострові каратимуть за українські пісні та гасла. "Голова" Криму сказав, що за підтримку України притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Вочевидь, загарбники "бісяться" через те, що на півострові не закінчується сезон "бавовни". Через це, зокрема, вони масово покидають Крим.