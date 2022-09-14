Нещодавно у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як на весіллі в Криму танцюють під "Ой, у лузі червона калина". Однак пізніше стало відомо, що 6 людей за це покарали.

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Репресії українців в Криму

Учора, 13 вересня, у мережі поширилась інформація, що закрили ресторан "Арпат", у якому 10 вересня звучав славень воїнів УПА. Окрім того:

власник закладу в Бахчисараї отримав 15 діб арешту;

диджей та танцівниця – по 10 діб;

мати нареченого – 5 діб;

мати нареченої – штраф розміром у 40 тисяч рублів;

а дружина власника ресторану – у 50 тисяч.

Важливо! Після повномасштабного наступу в Криму посилились репресії проти населення. Влітку в деяких містах півострова, зокрема у Новофедорівці, фсб провела справжні "чистки". Проте найбільше страждають кримські татари. За словами Чубарова, корінні жителі постійно зазнають репресій.

Погрози від аксьонова

Очільник окупаційної адміністрації сєргєй аксьонов раніше заявляв, що на півострові каратимуть за українські пісні та гасла. "Голова" Криму сказав, що за підтримку України притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Вочевидь, загарбники "бісяться" через те, що на півострові не закінчується сезон "бавовни". Через це, зокрема, вони масово покидають Крим.

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