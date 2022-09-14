Недавно в соцсетях появилось видео, на котором видно, как на свадьбе в Крыму танцуют под "Ой, у лузі червона калина". Однако позже стало известно, что 6 человек за это наказали.
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Репрессии украинцев в Крыму
Вчера, 13 сентября, в сети распространилась информация, что закрыли ресторан "Арпат", в котором 10 сентября звучал гимн воинов УПА. Кроме того:
- владелец заведения в Бахчисарае получил 15 суток ареста;
- диджей и танцовщица – по 10 суток;
- мать жениха – 5 суток;
- мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;
- а жена владельца ресторана – в 50 тысяч.
Угрозы от Аксенова
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов ранее заявлял, что на полуострове будут карать за украинские песни и лозунги. "Председатель" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекаться к уголовной ответственности.
Очевидно, захватчики "бесятся" из-за того, что на полуострове не заканчивается сезон "хлопка". Поэтому, в частности, они массово покидают Крым.
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