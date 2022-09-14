Недавно в соцсетях появилось видео, на котором видно, как на свадьбе в Крыму танцуют под "Ой, у лузі червона калина". Однако позже стало известно, что 6 человек за это наказали.

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Репрессии украинцев в Крыму

Вчера, 13 сентября, в сети распространилась информация, что закрыли ресторан "Арпат", в котором 10 сентября звучал гимн воинов УПА. Кроме того:

владелец заведения в Бахчисарае получил 15 суток ареста;

диджей и танцовщица – по 10 суток;

мать жениха – 5 суток;

мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;

а жена владельца ресторана – в 50 тысяч.

После полномасштабного наступления в Крыму усилились репрессии против населения. Летом в некоторых городах полуострова, в частности в Новофедоровке, ФСБ провела настоящие "чистки". Однако больше всего страдают крымские татары. По словам Чубарова, коренные жители постоянно подвергаются репрессиям.

Угрозы от Аксенова

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов ранее заявлял, что на полуострове будут карать за украинские песни и лозунги. "Председатель" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекаться к уголовной ответственности.

Очевидно, захватчики "бесятся" из-за того, что на полуострове не заканчивается сезон "хлопка". Поэтому, в частности, они массово покидают Крым.

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