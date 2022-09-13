Видео аварии вражеского самолета обнародовал активист Сергей Стерненко. Он констатировал, что на кадрах вражеский Су-25 "отрицательно взлетает".

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Стерненко намеренно избежал слова "падает", высмеяв манеру представления информации российских пропагандистов: не называть вещи своими именами. Таким образом, вместо "взрыва" они говорят "хлопок", так вместо "падения" – почему бы и не "отрицательный взлет".

На обнародованных активистом кадрах видно, как 2 самолета успешно взлетают, однако затем во время виражей пилот одного из Су-25 теряет контроль над самолетом и разбивается.

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Добавим, что ранее украинские пограничники показали кадры с оружием, которое бросили россияне, убегая с Харьковщины. По всей видимости, пока американский ленд-лиз еще не заработал, "российский" уже активно помогает ВСУ.

Потери врага по состоянию на 12 сентября

ВСУ наносят значительные потери российским оккупантам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже ликвидировали 52 950 захватчиков. Только за предыдущие сутки ликвидировали еще 300 врагов, пополнивших статистику потерь среди российской армии:

танки – 2168 (+14) единиц;

боевые бронированные машины – 4640 (+23) единиц;

артиллерийские системы – 1269 (+6) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средства ПВО – 162 единицы;

самолеты – 243 (+1) единицы;

вертолеты – 213 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1) единицы;

крылатые ракеты – 216 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 3463 (+18) единиц;

специальная техника – 117 единиц.

Поскольку ВСУ практически выбили захватчиков из Харьковской области, то больше потерь за минувшие сутки пришлось не на нее. Как отмечают в Генштабе, на этот раз говорится о Криворожском и Донецком направлениях. Заметим, что Донетчину путин приказал захватить до 15 сентября. У россиян остались те же 3 дня.

Добавим, в Генштабе похвастались, что за прошедшие сутки удалось освободить из-под оккупации еще 20 населенных пунктов. Сейчас их наши военные принимают под свой абсолютный контроль. Также на территориях, откуда удалось выбить врага, проводят стабилизационные мероприятия.

Стоит внимания – как выглядит карта боевых действий по состоянию на 12 сентября: смотрите видео