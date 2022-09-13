Відео аварії ворожого літака оприлюднив активіст Сергій Стерненко. Він констатував, що на оприлюднених кадрах ворожий Су-25 "від'ємно злітає".

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Стерненко навмисно уникнув слова "падає", висміявши манеру подання інформації російських пропагандистів: не називати речі своїми іменами. Так, замість "вибуху" вони говорять "хлопок", тож замість "падіння" – чом би й не "від'ємний зліт".

На оприлюднених активістом кадрах видно, як 2 літаки успішно злітають, однак потім під час віражів пілот одного із Су-25 втрачає контроль над літаком і розбивається.

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Додамо, що раніше українські прикордонники показали кадри зі зброєю, яку кинули росіяни, тікаючи з Харківщини. Очевидно, поки американський ленд-ліз ще не запрацював, "російський" вже активно допомагає ЗСУ.

Втрати ворога станом на 12 вересня

ЗСУ завдають значних втрат російським окупантам кожного дня. Загалом з 24 лютого вже ліквідували 52 950 загарбників. Лише за попередню добу ліквідували ще 300 ворогів, які поповнили статистику втрат серед російської армії:

танки – 2168 (+14) одиниць;

бойові броньовані машини – 4640 (+23) одиниць;

артилерійські системи – 1269 (+6) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засоби ППО – 162 одиниці;

літаки – 243 (+1) одиниці;

гелікоптери – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) одиниці;

крилаті ракети – 216 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3463 (+18) одиниць;

спеціальна техніка – 117 одиниць.

Оскільки ЗСУ практично вибили загарбників з Харківської області, то найбільше втрат за минулу добу припало не на неї. Як зазначають у Генштабі, цього разу мовиться про Криворізький і Донецький напрямки. Зауважимо, що Донеччину путін наказав захопити до 15 вересня. У росіян залишилися ті самі 3 дні.​

Додамо, у Генштабі похвалилися, що упродовж минулої доби вдалося звільнити з-під окупації ще 20 населених пунктів. Зараз їх наші військові беруть під свій абсолютний контроль. Також на територіях, звідки вдалося вибити ворога, проводять стабілізаційні заходи.

Варте уваги – як виглядає карта бойових дій станом на 12 вересня: дивіться відео