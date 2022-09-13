"Бавовна" на Півдні не зупиняється. Окрім того, упродовж 12 вересня герої ЗСУ відбили 2 штурми загарбників та завдали по ворогу 2 удари з авіації.

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Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре закріпили його непридатність до використання,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Герої ЗСУ вдарили по:

3 районах зосередження озброєння та техніки;

2 пунктах управління;

станції радіоелектронної боротьби.

Втрати ворога

В ОК "Південь" наголосили, що вдалося знищити:

59 окупантів;

танк;

5 гаубиць;

командно-штабну машину;

машину управління;

12 одиниць іншої автобронетехніки.

Загроза ракетних ударів зберігається

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не повідомлять про відбій.

В акваторії Чорного моря перебувають 12 бойових кораблів. З них 4 – носії понад 30 ракет типу "Калібр".

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