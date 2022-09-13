"Бавовна" на Півдні не зупиняється. Окрім того, упродовж 12 вересня герої ЗСУ відбили 2 штурми загарбників та завдали по ворогу 2 удари з авіації.
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Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре закріпили його непридатність до використання,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Герої ЗСУ вдарили по:
- 3 районах зосередження озброєння та техніки;
- 2 пунктах управління;
- станції радіоелектронної боротьби.
Втрати ворога
В ОК "Південь" наголосили, що вдалося знищити:
- 59 окупантів;
- танк;
- 5 гаубиць;
- командно-штабну машину;
- машину управління;
- 12 одиниць іншої автобронетехніки.
Загроза ракетних ударів зберігається
Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не повідомлять про відбій.
В акваторії Чорного моря перебувають 12 бойових кораблів. З них 4 – носії понад 30 ракет типу "Калібр".
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