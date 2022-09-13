"Хлопок" на Юге не останавливается. Кроме того, в течение 12 сентября герои ВСУ отбили 2 штурма захватчиков и нанесли по врагу 2 удара из авиации.
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Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, еще раз закрепили его непригодность к использованию,
– говорится в сообщении.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач. Герои ВСУ ударили по:
- 3 районам сосредоточения вооружения и техники;
- 2 пунктам управления;
- станции радиоэлектронной борьбы
Потери врага
В ОК "Юг" отметили, что удалось уничтожить:
- 59 оккупантов;
- танк;
- 5 гаубиц;
- командно-штабную машину;
- машину управления;
- 12 единиц другой автобронетехники.
Угроза ракетных ударов сохраняется
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не придет сообщение об отбое.
В акватории Черного моря находятся 12 боевых кораблей. Из них 4 – носители более 30 ракет типа "Калибр".
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