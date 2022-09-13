Так, в ГПСУ показали, сколько оружия оккупанты бросили, убегая со своих позиций в Харьковской области.

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Спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула добавил, что ВСУ знают, что делать с оружием и наши бойцы обязательно используют его по назначению.

Но часть найденного пограничники лично несут к российской границе. Оставленное оккупантами военное имущество будет помогать Силам обороны Украины очищать нашу землю от российских захватчиков,

– добавили в ГПСУ.

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Добавим, что защитники Украины 12 сентября освободили и зачистили северо-восток Харьковской области от поселка Веселое до Волчанска. Отметим, что город Волчанск российская армия оккупировала еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на Востоке и Юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 квадратных километров. В то время как заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что на 12 сентября наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на Востоке и на Юге. Движение наших войск продолжается.

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