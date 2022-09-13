Конечно, россия всячески мстит за такое и пытается обуздать. Так, закрыли кафе, где люди танцевали под украинскую песню "Червона калина", сообщает 24 канал.

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Закрыли во время проверок

Оккупанты говорят, что столовую "Арпат" в Бахчисарае, где 10 сентября на свадьбе играла украинская песня, закрыли на время проведения проверок. Якобы была слишком большая огласка в соцсетях.

Тогда "соответствующие службы" приступили к проверке, а кафе закрыли. Объясняют, что надо, якобы добровольно-принудительно поддерживать солдат, воюющих в нашем государстве. Но нигде не денешь правды, люди хотят выражать поддержку Украине.

Что известно о случае в кафе

Соцсетями распространился ролик со свадьбы, где гости танцевали под "Ой, у лузі червона калина". На видео со свадьбы видно, что в зале много людей. Все они радостно танцевали под слова о "славной Украине".

Это сильно разозлило пророссийское население и самих оккупантов. В местных телеграм-каналах уже начали угрожать присутствующим на видео людям. Якобы "каждого нужно найти и наказать".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отреагировал на усиление проукраинского движения на полуострове. Запретил жителям включать или петь украинские песни на публичных мероприятиях. Гостей со свадьбы и всех других, кто поет украинские песни, марионетка кремля хочет привлекать к уголовной ответственности. Им угрожают увольнением с работы и закрытием бизнеса.

Что известно о реакции Аксенова: смотрите видео