Звісно, що росія всіляко мстить за таке і намагається приборкати. Так, закрили кафе, де люди танцювали під українську пісню "Червона калина", інформує 24 канал.

До теми Окупанти в Криму готуються до евакуації через "прорив оборони": у мережі з'явився документ

Закрили під час перевірок

Окупанти кажуть, що їдальню "Арпат" у Бахчисараї, де 10 вересня на весіллі грала українська пісня, закрили на час проведення перевірок. Мовляв, був надто великий розголос у соцмережах.

Тоді "відповідні служби" розпочали перевірки, а кафе закрили. Пояснюють, що треба, мовляв, добровільно-примусово підтримувати солдат, які воюють в нашій державі. Але ніде не подінеш правди, люди хочуть висловлювати підтримку Україні.

Що відомо про випадок в кафе

Соцмережами поширився ролик з весілля, де гості танцювали під "Ой, у лузі червона калина". На відео з весілля видно, що у залі є багато людей. Усі вони радісно танцювали під слова про "славну Україну".

Це сильно розлютило проросійське населення й самих окупантів. У місцевих телеграм-каналах вже почали погрожувати людям, які присутні на відео. Мовляв, "кожного треба знайти й покарати".

Глава окупаційної адміністрації Криму сєргєй аксьонов відреагував на посилення проукраїнського руху на півострові. Заборонив мешканцям вмикати чи співати українські пісні на публічних заходах. Гостей з весілля та всіх інших, хто співає українські пісні, маріонетка кремля хоче притягувати до кримінальної відповідальності. Їм погрожують звільненням з роботи й закриттям бізнесу.

Що відомо про реакцію Аксьонова: дивіться відео