Об этом 24 каналу рассказал крымский активист Василий Самойлов. Он также добавил, что сейчас усилилось партизанское движение в Крыму, которое занимается сбором и передачей данных Украине, что очень не нравится фсб.

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Репрессии в Крыму усилились

По словам активиста, сейчас репрессии на полуострове значительно усилились по сравнению даже с 2014 – 2015 годами.

"С момента 24 февраля репрессии в Крыму вышли на какой-то просто нереальный уровень", – подчеркнул Самойлов.

Он отметил, что есть огромное количество арестованных татар и украинцев. А еще отметил, что после событий 9 августа, когда была атака на аэродром в Новофедоровке, фсб приступила к настоящим "чисткам" в Саках и Сакском районе.

Для крымчан есть один безопасный путь – через россию в Латвию.

Самойлов также рассказал о самом безопасном пути из Крыма. Сейчас этот путь через россию в Латвию.

Можно также выезжать в Грузию, но на грузинской границе российские пограничники и фсб намного жесче работают, чем на латвийской границе,

– подчеркнул активист.

Отношение крымчан к полномасштабной войне

Самойлов отметил, что у проукраинских и пророссийских крымчан предсказуемо совершенно разное отношение к войне. Украинцы были напуганы, а вот пророссийские радовались и говорили: уничтожим Украину, захватим новые территории.

Но когда в Крым начали прибывать гробы с мертвыми российскими военными и коллаборантами, стало известно о потерях, то настроение у пророссийской части ухудшилось.

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"А после Новофедоровки уже до многих дошло, что дела в россии не так хороши, как рассказывает пропаганда. Тем более сейчас в Крыму пропагандистам и фсбшым "шестеркам" почти никто не верит", – подчеркнул Самойлов.

Василий Самойов о репрессиях на оккупированном полуострове: смотрите видео

Еще хуже дела пропагандистов стали, когда они не знали, как оправдать взрывы в Новофедоровке. Придумали версию, что случайно сдетонировал боезапас. Да и крымский гауляйтер аксенов поначалу затянул "классическую русскую песню" о том, что потерь нет. И потом сказал, что есть один погибший, 7 раненых.

Но у всех абсолютно людей, даже с пророссийской позицией, возникает вопрос, если действительно всего 7 раненых, почему сразу после первых взрывов в Новофедоровку из Евпатории и Симферополя поехали просто огромные колонны автомобилей скорой помощи,

– отметил Самойлов.

Он также добавил, что и сами оккупанты говорили о том, что в Новофедоровку были направлены медицинские вертолеты. По информации Самойлова, в Сакской районной больнице сейчас в тяжелом состоянии находятся 20 российских военных из Новофедоровки. Еще больше сотни отправили в Симферополь в больницу Семашко и в военный госпиталь в Севастополе.

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