Відповідну інформацію почали поширювати місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, королева краси співала українську націоналістичну пісню і саме це стало причиною "перевірки".

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У Криму "королева краси" заспівала "Ой у лузі..."

Так звана "поліція" російських окупантів проводить заходи для того, щоб встановити всі обставини інциденту. Мовиться про відео, на якому так звана "Місіс Крим – 2022" Ольга Валєєва виконує українську націоналістичну пісню.

Так звана "королева краси" Криму заспівала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

Відповідне відео співів блогерка оприлюднила в інстаграмі. Після цього її почали хейтити росіяни.

"Королева краси" відразу вибачилась перед росіянами

Саме тому Валєєва поспішила написати пост-вибачення перед росіянами. Зокрема, вона сказала, що нібито нічого не знала про значення пісні, не хотіла нікого зачепити та не вкладала у пісню ніяких символів. "Королева краси" додала, що нібито:

не знала що ця пісня "з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою";

співала її "без усяких смислів та підсмислів та символів".

Ольга Валєєва також поспішила нагадати, що вона нібито українка, яка родом з Криму.

Живу собі спокійно у Сімферополі та виховую сама двох дітей! І що ви думаєте, я б стала ризикувати, знаючи, що як виявилося, означає ця пісня?

– сказала блогерка.

Також вона заявила, щоб люди не ображали її в особистих повідомленнях, бо вона "нікому не бажала зла".



"Корова краси" вибачилась за те, що співала "Ой у лузі червона калина" / Скриншот зі сторінки Ольги Валєєвої

У Криму вже співали "Ой у лузі червона калина"

​Варто пригадати, що у соцмережах у вересні 2022 року поширився ролик з весілля в Криму, де гості танцювали під "Ой, у лузі червона калина".

Після цього заклад закрили, а чоловіка Олександра, який співав "Ой, у лузі червона калина", затримали.

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