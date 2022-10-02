Відповідну інформацію почали поширювати місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, королева краси співала українську націоналістичну пісню і саме це стало причиною "перевірки".
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У Криму "королева краси" заспівала "Ой у лузі..."
Так звана "поліція" російських окупантів проводить заходи для того, щоб встановити всі обставини інциденту. Мовиться про відео, на якому так звана "Місіс Крим – 2022" Ольга Валєєва виконує українську націоналістичну пісню.
Так звана "королева краси" Криму заспівала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео
Відповідне відео співів блогерка оприлюднила в інстаграмі. Після цього її почали хейтити росіяни.
"Королева краси" відразу вибачилась перед росіянами
Саме тому Валєєва поспішила написати пост-вибачення перед росіянами. Зокрема, вона сказала, що нібито нічого не знала про значення пісні, не хотіла нікого зачепити та не вкладала у пісню ніяких символів. "Королева краси" додала, що нібито:
- не знала що ця пісня "з чимось пов'язана і є якоюсь забороненою";
- співала її "без усяких смислів та підсмислів та символів".
Ольга Валєєва також поспішила нагадати, що вона нібито українка, яка родом з Криму.
Живу собі спокійно у Сімферополі та виховую сама двох дітей! І що ви думаєте, я б стала ризикувати, знаючи, що як виявилося, означає ця пісня?
– сказала блогерка.
Також вона заявила, щоб люди не ображали її в особистих повідомленнях, бо вона "нікому не бажала зла".
"Корова краси" вибачилась за те, що співала "Ой у лузі червона калина" / Скриншот зі сторінки Ольги Валєєвої
У Криму вже співали "Ой у лузі червона калина"
Варто пригадати, що у соцмережах у вересні 2022 року поширився ролик з весілля в Криму, де гості танцювали під "Ой, у лузі червона калина".
Після цього заклад закрили, а чоловіка Олександра, який співав "Ой, у лузі червона калина", затримали.
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