Соответствующую информацию начали распространять местные телеграммы. По их данным, королева красоты пела украинскую националистическую песню, и именно это стало причиной "проверки".

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В Крыму "королева красоты" спела "Ой у лузі..."

Так называемая "полиция" российских оккупантов проводит меры для того, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Речь идет о видео, на котором так называемая "Миссис Крым – 2022" Ольга Валеева исполняет украинскую националистическую песню.

Так называемая "королева красоты" Крыма спела "Ойу лузі червона калина": смотрите видео

Соответствующее видео пения блоггерша обнародовала в инстаграмме. После этого ее начали хейтить россияне.

"Королева красоты" сразу извинилась перед россиянами

Именно поэтому Валеева поспешила написать извинения перед россиянами. В частности, она сказала, что якобы ничего не знала о значении песни, не хотела никого задеть и не вкладывала в песню никаких символов. "Королева красоты" добавила, что якобы:

не знала что эта песня "с чем-то связана и является какой-то запретной";

пела ее "без всяких смыслов и подсмыслов и символов".

Ольга Валеева также поспешила напомнить, что она якобы украинка, которая родом из Крыма.

Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю двух детей! И что вы думаете, я стала рисковать, зная, что как оказалось, означает эта песня?

– сказала блоггерша.

Также она заявила, чтобы люди не оскорбляли ее в личных сообщениях, потому что она "никому не желала зла".



"Корова красоты" принесла извинения за то, что пела "Ой у лузі червона калина" / Скриншот со страницы Ольги Валеевой

В Крыму уже пели "Ой у лузі червона калина"

Следует вспомнить, что в соцсетях в сентябре 2022 года распространился ролик со свадьбы в Крыму, где гости танцевали под "Ой, в лугу красная калина".

После этого заведение закрыли, а мужчину Александра, который пел "Ой, в лугу красная калина", задержали.

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