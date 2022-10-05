Соответствующее сравнение сделал так называемый глава парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия Крыма Николай Волков. Он также подчеркнул, что исполнителей украинской композиции нужно сажать в тюрьму, что собственно захватчики и делают.

Внимание "Ой, у лузі червона калина" на свадьбе в Крыму: как оккупанты наказали людей

"Червона калина" была создана австрийскими властями, чтобы сформировать дивизии в Галиции для борьбы с братьями славянами. Там конкретный враг – это русский народ,

– сказал Волков.

Крымчане полюбили украинскую повстанческую песню

Жителям Крыма в последнее время действительно сильно поднимает дух украинская песня. Так, недавно в центре скандала из-за "Червоної калини" оказалась "Мисс Крым-2022" Ольга Валеева. Она вместе с подругой спела эту песню у себя на балконе, а видео имела неосторожность распространить в соцсетях.

Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ее подругу арестовали на 10 суток.

Оккупанты устроили репрессии из-за песни

Россияне решили наказывать за песни заключениями и это не редкие случаи. 10 сентября песня "Ой в лузі" звучала на свадьбе на оккупированном полуострове. Об этом быстро узнали местные власти, ведь ролик с песнями и танцами под украинскую повстанческую песню быстро разлетелся сетью.

Меры "воспитания" оккупанты приняли чуть ли не сразу. Действовали опять же принуждением и запугиваниями.

Заведение, где гуляли свадьбу – "Арпат" в Бахчисарае закрыли на время проведения проверок. Мол, была слишком большая огласка в соцсетях.

Тогда "соответствующие службы" приступили к проверке, а кафе закрыли. Объясняют, что надо, мол, добровольно-принудительно поддерживать воюющих в нашем государстве солдат.

Наказание получили:

владелец заведения в Бахчисарае – 15 суток ареста;

диджей и танцовщица – по 10 суток ареста;

мать жениха – 5 суток;

мать невесты – штраф в размере 40 тысяч рублей;

а жена владельца ресторана – в 50 тысяч.

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Угрозы от Аксенова

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов ранее заявлял, что на полуострове будут наказываться за украинские песни и лозунги. "Председатель" Крыма сказал, что за поддержку Украины будут привлекаться к уголовной ответственности.

Очевидно, захватчики "бесятся" из-за того, что на полуострове не заканчивается сезон "хлопка". Поэтому, в частности, они массово покидают Крым.