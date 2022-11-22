На сегодня Кремль использует Беларусь преимущественно как тренировочную базу для подготовки своих "чмобиков". Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин-лайв", сообщает 24 канал.

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Политическая смерть Путина

Советник руководителя ОП отметил, что в планах российского командования действительно возможно наступление из Беларуси на территорию Украины.

Один вариант наступления из Беларуси – это Киев, а второй, условно говоря, – где-то на Волынь. Они рассматривают такую возможность. Россияне сейчас используют Беларусь в качестве тренингового полигона для своих мобилизованных, потому что там с советских времен очень хорошая инфраструктура для обучения. Но они готовятся к Донбассу, а не для нападения из Беларуси,

– объяснил Арестович.

По его словам, после деоккупации Херсона Путин оказался перед очень неприятной перспективой.

"В России больше никто не верит в его способность победить в этой войне. Для него это личная политическая катастрофа, поскольку в России не прощают царям проигранных войн. Политическая смерть ему гарантирована в случае проигрыша, а физическая – уже не за горами", – добавил аналитик.

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По его мнению, главная задача главы Кремля сейчас – продемонстрировать российскому обществу, его сторонникам, сомневающимся в нем россиянам и миру, что он способен перехватить стратегическую инициативу.

"Для этого он попытается использовать различные инструменты: давит на ВСУ "вагнеровцами" и мобилизованными, чтобы вывести и восстановить кадровые части и кадровый резерв, сформировать ударные группировки и снова ударить из нескольких направлений, одним из которых может быть Беларусь. Только это будет не скоро, не так быстро и не завтра", – подчеркнул обозреватель.

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Белорусский фактор

Арестович заметил, что "очень сомневается" в возможном участии белорусской армии в войне.

Белорусы уже давно посылали недвусмысленный месседж, что они не хотят участвовать в войне. Если они не приняли участие в начале конфликта, когда все верили, что Украина проиграет и им достанутся лавры победителя, то в ситуации, когда все знают, что Россия уже проиграла, присоединяться было бы абсолютной глупостью,

– резюмировал советник Ермака.

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