На сегодня Кремль использует Беларусь преимущественно как тренировочную базу для подготовки своих "чмобиков". Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин-лайв", сообщает 24 канал.
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Политическая смерть Путина
Советник руководителя ОП отметил, что в планах российского командования действительно возможно наступление из Беларуси на территорию Украины.
Один вариант наступления из Беларуси – это Киев, а второй, условно говоря, – где-то на Волынь. Они рассматривают такую возможность. Россияне сейчас используют Беларусь в качестве тренингового полигона для своих мобилизованных, потому что там с советских времен очень хорошая инфраструктура для обучения. Но они готовятся к Донбассу, а не для нападения из Беларуси,
– объяснил Арестович.
По его словам, после деоккупации Херсона Путин оказался перед очень неприятной перспективой.
"В России больше никто не верит в его способность победить в этой войне. Для него это личная политическая катастрофа, поскольку в России не прощают царям проигранных войн. Политическая смерть ему гарантирована в случае проигрыша, а физическая – уже не за горами", – добавил аналитик.
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По его мнению, главная задача главы Кремля сейчас – продемонстрировать российскому обществу, его сторонникам, сомневающимся в нем россиянам и миру, что он способен перехватить стратегическую инициативу.
"Для этого он попытается использовать различные инструменты: давит на ВСУ "вагнеровцами" и мобилизованными, чтобы вывести и восстановить кадровые части и кадровый резерв, сформировать ударные группировки и снова ударить из нескольких направлений, одним из которых может быть Беларусь. Только это будет не скоро, не так быстро и не завтра", – подчеркнул обозреватель.
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Белорусский фактор
Арестович заметил, что "очень сомневается" в возможном участии белорусской армии в войне.
Белорусы уже давно посылали недвусмысленный месседж, что они не хотят участвовать в войне. Если они не приняли участие в начале конфликта, когда все верили, что Украина проиграет и им достанутся лавры победителя, то в ситуации, когда все знают, что Россия уже проиграла, присоединяться было бы абсолютной глупостью,
– резюмировал советник Ермака.
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Ситуация в Беларуси: что известно
- Министр обороны режима Лукашенко Виктор Хренин заявил, что Беларусь якобы не намерена "ввязываться в какие-то конфликты". Особенно цинично это звучит на фоне сообщений о возможной подготовке Беларуси к наступлению на Украину.
- В то же время, на территории Беларуси продолжается формирование региональной группировки войск сил так называемого "Союзного государства".
- Украинская разведка уверена, что российские спецслужбы планируют провокации на энергетических объектах Беларуси. В Институте изучения войны есть своя позиция по этому вопросу.