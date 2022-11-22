Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що наразі на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним для Росії, повідомляє 24 канал.
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Росія перекидає техніку до Білорусі
За словами Маляр, у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Зараз частину техніки вороги перекидають до російського кордону, а іншу – до Білорусі.
Це війна. І Росія так само, як і ми, припускає всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо,
– сказала посадовиця.
Проте, за її словами, на кордоні накопичено недостатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому, як зазначила Маляр, наші Збройні сили у стані готовності.
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