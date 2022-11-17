За яких умов можливий наступ з боку Білорусі

Про це 24 каналу розказав голова Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він зауважив, що самостійно білоруська армія не піде наступом на Україну. Це можливо лише разом із російськими військами.

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Це, мабуть, і є визначальним чинником – якщо не буде великого угруповання російських збройних сил, то й сценарій, за якого Лукашенко під указ Путіна накаже білоруським військовим заходити на територію України, є нереальним.

Крім того, як наголосив Латушко, чим більших успіхів досягають Збройні Сили України, звільняючи територію України на фронтах, тим менше шансів на те, що збройні сили Білорусі спробують увійти на територію України.

Тож ситуація є дуже неоднозначною. Це зменшує шанси Лукашенка втриматися при владі, і він, ймовірно, це чітко розуміє. Тому, на переконання білоруського опозиціонера, вважати, що сьогодні Лукашенку чи Путіну вигідно відправити збройні сили Білорусі в Україну – це неправильний підхід. Насправді їм невигідно, бо це створює тригерну ситуацію всередині Білорусі, кризу, з якою доведеться справлятися зокрема і Путіну.

Якою може бути реакція білорусів

Важливо, що білоруси як частина збройних сил, що можуть за наказом спробувати напасти на Україну, пов'язані з суспільством та піддаються настроям, які існують у цьому суспільстві. Саме тому пропаганда і працює, щоб змінити погляди білорусів. Питання – чи встигне вона це зробити?

Латушко припускає, що протести серед білорусів проти можливого вторгнення можуть бути, якщо будуть жертви, а вони точно будуть за сценарію здійснення нападу. Однак частина населення, насамперед чоловіки, кинуться виїжджати з країни за візами або через "зелені коридори".

Крім того, білоруси, які не хочуть воювати в Україні, розглядають можливість негайної здачі в полон. Вони вже зараз цікавляться, як правильно це зробити, у випадку, якщо вони отримають повістку та будуть змушені брати участь у наступі.

"Ну і ще один елемент – це все залежить від нас, Об'єднаного перехідного кабінету, від того силового блоку, який працює у нас. Ми теж не будемо спати, а використовуватимемо ситуацію проти режиму і для того, щоб змінити політичний режим Білорусі", – підкреслив Латушко.

Павло Латушко про можливість наступу на Україну з боку Білорусі: дивіться відео

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю

Через потенційну загрозу з боку Білорусі Україна почала зведення стіни на кордоні з російським сателітом. Роботи ведуть одразу в кількох прикордонних областях – Волинській, Рівненській та Житомирській. Для укріплення кордону там риють рови, зводять насипи та будують паркани з колючим дротом. Станом на 11 листопада було зведено вже 3 кілометри стіни.

Крім того, облаштовують кордон та будують фортифікаційні споруди і регіонах, які межують з Росією.