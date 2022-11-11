Про це повідомив радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Станом на 11 листопада на кордоні звели вже 3 кілометри стіни.

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Україна укріплює кордон з Білоруссю та Росією

Кирило Тимошенко повідомив, що на кордоні України та Білорусі риють рови, зводять насипи та будуть паркани з колючим дротом. Роботи з укріплення кордону та будівництва стіни тривають у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Радник голови ОП відзначив, що це ще не все, однак усіх деталей поки не розкривають.

Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 кілометри кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії,

– повідомив Тимошенко.