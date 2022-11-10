Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. За його словами, вчинки Лукашенка погіршують не лише його долю, але й загалом ситуацію в Білорусі.

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Чи буде повторне вторгнення з Білорусі

Як наголошує Калиновський, зараз складно відповісти, що на думці в Лукашенка. Він нібито знову пустив російські війська до Білорусі та навіть утворив регіональне угруповання. Загроза дійсно існує.

Чи дійде це до нападу… Якщо дивитися за логікою війни, коли Білорусь віддає танки, боєприпаси, які їдуть до Росії… Вона "оголюється". Можливо, це свідчить, що білоруси не будуть брати участь у цій війні. Сподіваюся, що цього не буде. Це було б великою трагедією,

– зазначив Калиновський.

Він відзначив терплячість ЗСУ, які не атакують білоруські військові об'єкти, звідки запускають ракети по Україні. На його думку, це – абсолютно законні цілі у війні.

Калиновський припустив, чи буде повторний наступ з Білорусі: дивіться відео

Додамо, на полігонах в Білорусі вже розташували кілька наметових містечок, де живуть російські окупанти. Загалом відомо про 150 наметів та близько 200 одиниць військової техніки.

В Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що на тлі спільного розгортання військ Росії та Білорусі зростає загроза повторного наступу з боку північного сусіда. Але для формування ударного угруповання їм необхідно близько 2 – 3 місяців.