Відповідну постанову опублікувало так зване білоруське міністерство внутрішніх справ, повідомляє 24 канал. Патріотичне гасло потрапило у перелік "нацистської атрибутики та символіки".

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Абсурдна аргументація

Режим Лукашенка назвав гасло "Живе Білорусь" і відповідь "Живе" нібито колабораціоністським вітанням і прирівняли до нацистського вигуку "Хайль Гітлер". Причина цього те, що це гасло нібито використовували білоруські колаборанти в роки Другої світової війни.

Тобто у переліку символів та атрибутики Третього Рейху, емблем різних дивізій та інших символів нацистської Німеччини, опинилося гасло, яке стало одним із символів протестів у Білорусі в 2020 році після фальсифікації на виборах, коли Лукашенко незаконно проголосив себе президентом.

Звідки походить гасло "Живе Білорусь"

Уперше це гасло з'явилося у вірші білоруського поета Янки Купали "Це крик, що живе Білорусь". Хоч витоки цього гасла сягають другої половини ХІХ століття й тодішнього повстанського руху під проводом Кастуся Калиновського.

Це ж гасло активно використовували і в часи Білоруської Народної Республіки на початку ХХ століття.

Після Другої світової війни активно використовувалося білоруською діаспорою. "Живе Білорусь" знову стало популярним у 2020 році.

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