Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. По его словам, поступки Лукашенко усугубляют не только его судьбу, но и в целом ситуацию в Беларуси.

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Будет ли повторное вторжение из Беларуси

Как отмечает Калиновский, сейчас сложно ответить, что на уме у Лукашенко. Он вроде бы снова пустил российские войска в Беларусь и даже образовал региональную группировку. Угроза действительно существует.

Дойдет ли это до нападения… Если смотреть за логикой войны, когда Беларусь отдает танки, боеприпасы, которые едут в Россию … Она "обнажается". Возможно, это свидетельствует о том, что белорусы не будут участвовать в этой войне. Надеюсь, что этого не будет. Это было бы великой трагедией,

– отметил Калиновский.

Он отметил терпение ВСУ, не атакующих белорусские военные объекты, откуда запускают ракеты по Украине. По его мнению, это абсолютно законные цели в войне.

Калиновский предположил, будет ли повторное наступление из Беларуси: смотрите видео

Добавим, на полигонах в Беларуси уже разместили несколько палаточных городков, где живут российские оккупанты. Всего известно о 150 палатках и около 200 единицах военной техники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что на фоне совместного развертывания войск России и Беларуси растет угроза повторного наступления со стороны северного соседа. Но для формирования ударной группировки им нужно около 2 – 3 месяцев.