Тож відповідний план російського диктатора може включати провокації, підриви та диверсії. Натомість звинуватить Росія традиційно Україну, зокрема наші Збройні Сили та спецслужби. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Яка мета провокацій на білоруських енергооб'єктах

Я вірю в таку провокацію і до цієї інформації варто ставитися серйозно. Це все в стилі Путіна,

– підкреслив Гудков.

За його словами, влада Кремля – терористи, а в їхніх головах можуть народжуватися найжахливіші плани. Зокрема і стосовно Білорусі.

Російський опозиційний політик зауважив, що метою та мрією очільника Кремля є відкриття другого фронту. Однак самопроголошений президент Білорусі Лукашенко поки "водить за ніс" російського диктатора Путіна.

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Що відомо про можливі провокації росіян

В українській розвідці повідомили, що найближчим часом російські спецсили можуть здійснити кілька терактів на об'єктах, що забезпечують енергопостачання в Білорусі. Зокрема, йдеться про об'єкти у Гродненській та Брестській областях. Одна з головних цілей росіян, як вважає ГУР – Білоруська атомна електростанція "Островець".

На території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України,

– зазначили у ГУР.

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