Соответствующий план российского диктатора может включать провокации, подрывы и диверсии. Взамен Россия традиционно обвинит Украину, в частности наши Вооруженные Силы и спецслужбы. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Какова цель провокаций на белорусских энергообъектах
Я верю в такую провокацию, и к этой информации следует относиться серьезно. Это все в стиле Путина,
– подчеркнул Гудков.
По его словам, власть Кремля – террористы, а в их головах могут рождаться самые ужасающие планы. В том числе и по отношению к Беларуси.
Российский оппозиционный политик отметил, что целью и мечтой главы Кремля является открытие второго фронта. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пока что "водит за нос" российского диктатора Путина.
Гудков прокомментировал возможные провокации россиян в Беларуси: смотрите видео
Что известно о возможных провокациях россиян
В украинской разведке сообщили, что в ближайшее время российские спецсилы могут совершить несколько терактов на объектах, обеспечивающих энергоснабжение в Беларуси. В частности, речь идет об объектах в Гродненской и Брестской областях. Одна из главных целей россиян, как считает ГУР – Белорусская атомная электростанция "Островок".
На территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины,
– отметили в ГУР.
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- В России иссяк запас инструментов, который позволял бы поднимать эскалацию в отношении США и НАТО. Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что диверсия на белорусском энергообъекте – это "карта", которую можно сыграть только один раз. Поэтому, по его мнению, Россия вряд ли "сыграет эту карту".
- В Беларуси продолжается формирование группировки войск так называемого Союзного государства. На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружили.
- В рамках создания региональной группировки войск так называемого Союзного государства в Беларусь прибыли несколько тысяч мобилизованных россиян. Учитывая это, Украина должна быть готова к любому развитию событий.