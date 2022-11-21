Соответствующий план российского диктатора может включать провокации, подрывы и диверсии. Взамен Россия традиционно обвинит Украину, в частности наши Вооруженные Силы и спецслужбы. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Какова цель провокаций на белорусских энергообъектах

Я верю в такую провокацию, и к этой информации следует относиться серьезно. Это все в стиле Путина,

– подчеркнул Гудков.

По его словам, власть Кремля – террористы, а в их головах могут рождаться самые ужасающие планы. В том числе и по отношению к Беларуси.

Российский оппозиционный политик отметил, что целью и мечтой главы Кремля является открытие второго фронта. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пока что "водит за нос" российского диктатора Путина.

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Что известно о возможных провокациях россиян

В украинской разведке сообщили, что в ближайшее время российские спецсилы могут совершить несколько терактов на объектах, обеспечивающих энергоснабжение в Беларуси. В частности, речь идет об объектах в Гродненской и Брестской областях. Одна из главных целей россиян, как считает ГУР – Белорусская атомная электростанция "Островок".

На территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины,

– отметили в ГУР.

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