Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что в настоящее время на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления. Но такой вариант может быть запасным для России, сообщает 24 канал.

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Россия перекидывает технику в Беларусь

По словам Маляр, в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое там происходит с начала полномасштабной войны. Сейчас часть техники враги перебрасывают к российской границе, а другую – в Беларусь.

Это – война. И Россия так же, как и мы, предполагает все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом "Б" или "В" – это возможно,

– сказала заместитель.

Однако, по ее словам, на границе накоплено недостаточно сил, чтобы сейчас произошло вторжение. В то же время, нельзя и отрицать эту вероятность. Потому, как отметила Маляр, наши Вооруженные силы в состоянии готовности.

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