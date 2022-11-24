Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що Кремль може готувати операцію під "чужим прапором" у Бєлгородській області.

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Росіяни визнають нашу велич

Мусієнко зазначив, що для того, аби ЗСУ йти на Бєлгород, їм потрібна мотивація. Такої мотивації немає абсолютно. Росіяни, коли говорять про наші маневри, визнають нашу велич і могутність, що ми можемо утримувати такий широкий фронт і простір, який у нас є по кордону з Росією.

На Сватове – так, на інші напрямки. Для чого на Бєлгород,

– зауважив військовий експерт.

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Тло для перекидання військ з Білорусі

Він продовжив, що така риторика вкидається, аби підготувати підґрунтя і тло для зняття частини військ з білоруського напрямку. Там вони намагаються відродити 1 танкову армію, яка була повністю розбита. Вона, до речі, вважалась елітною, бо в разі нападу на Росію мала б захищати Москву.

"Росіяни намагаються поповнити її мобілізованими, танками, які їм передав Лукашенко, які вони знімуть зі зберігання. Мені здається, що вони можуть перекидати війська саме на Бєлгородський напрямок, на прикордоння з Луганщиною. Для того, аби нависати над нами флангом", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, якщо подивитись на російську пропаганду, то раніше вона говорила про те, що російські війська за тиждень будуть під Львовом, а тепер вони бояться наступу ЗСУ на Бєлгород.

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