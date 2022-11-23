Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону пояснив, яким чином це можливо. За його словами, росіяни дуже піддаються пропагандистським наративам.

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Водночас світ точно не буде реагувати на російську пропаганду у повному обсязі. "Всі їх аргументи – це аргументи довоєнного часу, тоді вони їх продавали. Зараз це не діє", – сказав Михайло Подоляк.

Що нового може вигадати Росія

Натомість на росіян ця пропаганда все ще дієва. Ба більше, пропагандисти можуть почати просувати нові божевільні для нормального світу, але цілком прийнятні для їх народу ідеї.

На мій погляд, російська пропаганда дієва на внутрішньому ринку, на росіян. На нас з вами – на 0%, може 1%. Так, вони можуть упродовж місяця, починаючи з завтрішнього дня, говорити про те, що вони здобудуть перемогу над Україною, якщо відведуть свої війська до кордонів України з Росією,

– зазначив Михайло Подоляк.

Росіяни тішитимуться, що не пустили до себе НАТО

Радник уточнив, що пояснення у росіян банальне і звичне їх громадянам: "вони можуть сказати, що виграли війну, бо не пустили країни НАТО разом на територію Росії".

Парадоксально, але 85% росіян повірять у це. Вони будуть аплодувати стоячи, будуть казати "вав, ми виграли війну". Я зараз цілком серйозно, бо російська пропаганда має величезний вплив на своїх громадян,

– наголосив Михайло Подоляк.

Актуально про російську пропаганду

В американському Інституті вивчення війни припустили, що Путін усвідомлює той факт, що росіяни поступово втрачають віру до його заяв.

Звісно, адже усі свої поразки росіяни не визнають і намагаються приховати за допомогою пропаганди.

Росіяни й дійсно усе менше вірять у "жести доброї волі" та маневри з перегрупування військ, як от під час звільнення Харківщині та Херсонщини ЗСУ.

До слова, глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин теж добряче розкололи інфопростір росіян, вони розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана.

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