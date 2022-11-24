Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что Кремль может готовить операцию под "чужим флагом" в Белгородской области.

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Россияне признают наше величие

Мусиенко отметил, что для того чтобы ВСУ идти на Белгород, им нужна мотивация. Такой мотивации нет совершенно. Россияне, когда говорят о наших маневрах, признают наше величие и могущество, что мы можем удерживать такой широкий фронт и пространство, которое у нас есть по границе с Россией.

На Сватово – да, на другие направления. Зачем на Белгород,

– заметил военный эксперт.

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Фон для опрокидывания войск из Беларуси

Он продолжил, что такая риторика вбрасывается, чтобы подготовить почву и фон для снятия части войск с белорусского направления. Там они пытаются возродить 1 танковую армию, полностью разбитую. Она, кстати, считалась элитной, потому что в случае нападения на Россию должна защищать Москву.

"Россияне пытаются пополнить ее мобилизованными, танками, которые им передал Лукашенко, которые они снимут с хранения. Мне кажется, что они могут опрокидывать войска именно на Белгородское направление, на приграничье с Луганщиной. Для того, чтобы нависать над нами флангом", - подчеркнул он. руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, если посмотреть на российскую пропаганду, раньше она говорила о том, что российские войска через неделю будут во Львове, а теперь они боятся наступления ВСУ на Белгород.

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