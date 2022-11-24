В России продолжают теряться в показаниях. Началом так называемой "спецоперации" в Кремле назвали столько причин, что достаточно несложно запутаться. Что и сделали в стране-агрессоре. Там ведь уже точно не могут назвать, почему напали на Украину.

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Риторика геноцида против Украины нарастает

Начнем с того, что 23 ноября в своем телеграмме депутат Московской городской думы Андрей Медведев опубликовал откровенный бред. В своем посту он отрицал существование украинской нации, назвав ее "политической ориентацией". Более того, он считает Украину языческим культом смерти, который поклоняется расстрелам заключенных, а также призвал к полной "ликвидации украинской государственности в ее нынешнем виде".

Как отмечают аналитики, такого типа риторика откровенно истребительная и дегуманизирующая. Кроме того, это откровенный призыв к геноцидной войне против как украинского государства, так и народа. Отмечают составители отчета, что соответствующую риторику ранее использовал и сам Путин.

Ранее говорили о потере суверенитета

А вот и другая версия, противоречащая озвученной выше. Речь идет о якобы "потере своего суверенитета" Украиной. Об этом заявил Путин 26 октября. В то же время он уверял, что наше государство перешло под полный контроль НАТО.

Более того, во время встречи в "Валдае" 27 октября диктатор тоже отвергал суверенность Украины. Тогда он подчеркнул, что именно Россия ее "создала" и что именно она – "единственная реальная гарантия суверенитета Украины".

Напомним, что с самого начала он называл Украину нацистским государством. Так что так называемую "спецоперацию" провели для того, чтобы ее "денацифицировать". Мол, единственный способ это сделать, – изменить режим в Киеве.

Так НАТО таки нападет, или нет?

Еще одна версия, которой россияне оправдывали войну против Украины, – превентивный удар на возможное нападение НАТО. Но ведь эксперты на шоу пропагандиста Владимира Соловьева отметили, что НАТО не угрожает России. Этот тезис возник во время размышления о возможном ядерном ударе по Херсонской области.

Гости эфира заявили, что использовать ядерное оружие для защиты территории, которую россияне не контролируют полностью, – нерациональное. Интересно, что до и во время нападения на Украину Россия сыпалась ядерными угрозами и обвиняла НАТО в возможном нападении. Сейчас соответствующая риторика публично исчезла.

Российская пропаганда продолжает поражать

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что пропагандисты могут убедить россиян, что выход из Украины – победа. Мол, им удалось выиграть войну, ведь они не пропустили страны НАТО на территорию России.

Тем временем по сети начал гулять сюжет одного из российских телеканалов. В нем поклонники "русского мира" призвали "резать и убивать" украинцев. К этому призвала пара пенсионеров в стране-агрессоре. Очередное напоминание, что виноваты в войне не только Путин, Шойгу и сами военные.

Заметим, что Россия может стремиться совершить очередную провокацию, чтобы подстрекнуть свой народ к войне. Для этого враг может сам напасть на Белгородскую область, обвинив в этом Украину. Это должно мобилизовать россиян и усилить их желание поддерживать войну в Украине.

Напоследок заметим, что в России стремятся запретить Гарри Поттера. "Православные активисты" возмущены новогодними мюзиклами и концертами, на которые вдохновила вселенная юного волшебника. Выпущенные 4 700 ракет, которые убивают реальных людей и детей в Украине, их отнюдь не пугают.

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