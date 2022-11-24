В то же время Европейский Союз готовит 9 пакет санкций против России, который будет иметь практический эффект. Об этом 24 каналу рассказала основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.

Читайте также Боятся санкций: даже дружественные России страны отказываются от платежной системы "Мир"

Чего ждать от нового пакета санкций

По ее словам, сейчас находится на обсуждении 9 пакет санкций. Новые санкции будут предусматривать целый ряд решений, которые могут существенно ударить по российской экономике.

Во-первых, под санкции ЕС наконец-то попадут российские алмазы.

Во-вторых, ведутся разговоры по поводу спутниковой связи. Как отметила Загребельская, не утихает скандал вокруг французской спутниковой компании, которая транслирует российские телеканалы в странах, которіе не поддержали санкции.

"Фактически французская компания травит африканский континент российской пропагандой, что недопустимо. Это определенная дыра в санкциях. Такой запрет нужно закрепить документально", – рассказала эксперт.

В ЕС обсуждают ограничения российской ядерной отрасли

Она добавила, что Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, чтобы в 9 пакет также вошло эмбарго на ядерное топливо для атомных станций. Однако среди европейских политиков идут дискуссии, насколько реально ввести такие ограничения.

Вопрос в том, можно ли будет тем странам, которые сегодня зависят от российского топлива, столь быстро его заменить. Мы ведь помним украинский опыт, когда долго заменяли топливо на наших АЭС,

– отметила Загребельская.

Она отметила, что это достаточно длительный процесс. И даже если за такую санкцию проголосуют, то, возможно, будет определенный переходный период.

Как ценовой потолок на нефть ударит по России

Загребельская также напомнила, что с 5 декабря вступает в силу эмбарго на нефть. Также сейчас продолжаются активные обсуждения касательно прайскепа – ценовых ограничений на российскую нефть.

Ценовой потолок как раз призван сделать так, чтобы удар пришелся исключительно по России. Ведь если будет действовать исключительно нефтяное эмбарго, за которое проголосовал ЕС, то и наши партнеры понесут определенные финансовые потери. А нам помощь сегодня важна как никогда,

– подчеркнула основательница "Лиги антитраста".

Как объяснила Загребельская, прайскеп направлен на то, чтобы вслед за российскими потерями цена на нефть не взлетела. Соответственно, дальше Россия не сможет на этом выиграть. Ведь иначе Москва будет продавать нефть, прежде всего, странам Азии, в частности Индии и Китаю, а также Турции, и может на этом зарабатывать.

"Сейчас мяч на стороне ЕС"

Основательница "Лиги антитраста" отметила, что сейчас ведутся дискуссии о ценовых ограничениях на российскую нефть.

Сейчас мяч на стороне Европейского Союза, потому что США и другие страны по сути делегировали функцию определения цены именно ЕС,

– отметила Загребельская.

По ее словам, ЕС рассматривает разные варианты ценового потолка – от 60 до 70 – 75 долларов.

Агия Загребельская рассказала, чего ждать от нового пакета санкций против России: смотрите видео

Польша хочет ускорить принятие 9 пакета санкций

В самой большой оппозиции к установлению ценовых ограничений на российскую нефть находятся Польша и Венгрия. Как отметила Загребельская, с Будапештом все понятно: там вообще считают, что санкции против России не дадут никакого результата. С Польшей – другая история.

С одной стороны, поляки требуют, чтобы ценовой потолок на нефть был даже ниже 60 долларов.

А с другой – Варшава настаивает на том, что решение по прайскепу должно приниматься одновременно с 9 пакетом санкций.

"Учитывая, что эмбарго на нефть вступает в силу 5 декабря, Варшава таким образом хочет мотивировать Европейский Союз принять 9 пакет санкций к этому времени", – объяснила Загребельская.

Почему выполнить требования Варшавы невозможно

По мнению основательницы "Лиги антитраста", несмотря на благие намерения поляков, вряд ли из этого что-то выйдет. Ведь если снизить цену на нефть, Россия может отказаться продавать "черное золото".

Индия и Турция будут продолжать покупать российскую нефть, но уже не ориентируясь на ценовые ограничения. Ведь к санкциям они не присоединились. Соответственно, этот прайскеп будет недейственным,

– сказала Загребельская.

Она добавила, что нужна компромиссная цифра, по которой Россия будет продавать нефть, а Индия и Турция будут покупать ее по установленной цене. Таким образом, страны, официально не поддержавшие санкции против России, де-факто будут их выполнять.

Чего опасаются в Брюсселе

Именно инициатива польских друзей Украины вызывает беспокойство в Брюсселе. Европейские политики опасаются, что если привязать вопрос ценовых ограничений на нефть к 9 пакету санкций, то это может тормозить его принятие.

Как рассказала Загребельская, в ЕС планировали ввести 9 пакет санкций против России чуть позже:

6 декабря, на саммите ЕС – Западные Балканы.

Или в середине декабря, на очередном саммите Европейского Союза.

Санкции против России: коротко