Очевидно, что цивилизованные страны серьезно настроены наказать Россию за ее агрессивную политику. Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин.
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Эксперт отметил, что экономика России с начала войны получила ряд ударов, существенно снижающих ее потенциал.
Если хронологически на все смотреть, то по экономике России поначалу ударил "шестой пакет" ЕС. Затем "восьмой пакет" – это идея установления "максимальной цены". Затем саммит G7, поддержавший эту идею. Затем совместное заявление G7 и Австралии. Сейчас – это G20, где уже сформировали свою позицию,
– объяснил экономист.
По его словам, надо понимать, что Европа и США – это крупнейшие рынки мира и их позиция решающая во многих моментах для России.
"Торговые войны никому не нужны. Если кто-то попадает во вторичные санкции – то теряет свою позицию на крупнейших рынках, на которые поставляет собственную продукцию. А это влечет за собой безработицу, падение ВВП, падение доходов населения. Это ведет к смене политического руководства", – добавил аналитик.
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По его мнению, если политик любой страны хочет удержаться на своем посту и переизбраться на следующий срок, ему нужно быть очень осторожным в таких вещах, потому что "избиратель в первую очередь считает деньги в своем кошельке".
"Деньги – это зарплата, производство в твоей стране, это экспорт в те регионы, которые являются наиболее мощными рынками, а это Европа и США. Поэтому на сегодня не столько важна, а серьезна общая позиция европейских стран и американцев относительно давления на Россию", – резюмировал Пендзин.
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