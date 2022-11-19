Очевидно, что цивилизованные страны серьезно настроены наказать Россию за ее агрессивную политику. Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Читайте также Европарламент может признать Россию спонсором терроризма: какие это будет иметь последствия

Эксперт отметил, что экономика России с начала войны получила ряд ударов, существенно снижающих ее потенциал.

Если хронологически на все смотреть, то по экономике России поначалу ударил "шестой пакет" ЕС. Затем "восьмой пакет" – это идея установления "максимальной цены". Затем саммит G7, поддержавший эту идею. Затем совместное заявление G7 и Австралии. Сейчас – это G20, где уже сформировали свою позицию,

– объяснил экономист.

По его словам, надо понимать, что Европа и США – это крупнейшие рынки мира и их позиция решающая во многих моментах для России.

"Торговые войны никому не нужны. Если кто-то попадает во вторичные санкции – то теряет свою позицию на крупнейших рынках, на которые поставляет собственную продукцию. А это влечет за собой безработицу, падение ВВП, падение доходов населения. Это ведет к смене политического руководства", – добавил аналитик.

Какое влияние на российскую экономику имеют санкции: смотрите видео

По его мнению, если политик любой страны хочет удержаться на своем посту и переизбраться на следующий срок, ему нужно быть очень осторожным в таких вещах, потому что "избиратель в первую очередь считает деньги в своем кошельке".

"Деньги – это зарплата, производство в твоей стране, это экспорт в те регионы, которые являются наиболее мощными рынками, а это Европа и США. Поэтому на сегодня не столько важна, а серьезна общая позиция европейских стран и американцев относительно давления на Россию", – резюмировал Пендзин.

Читайте также Изоляция России и историческая речь Зеленского: сбылись ли ожидания Украины от саммита G20

Вас также может заинтересовать – кто помогает России обходить санкции: смотрите видео

Санкции против России: последние новости