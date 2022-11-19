Российская делегация с позором уехала не дождавшись конца саммита, а Китай и США пришли к выводу, что прямая конфронтация мешает их интересам. 24 канал проанализировал результаты и итоги саммита G20.

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Варварский ракетный обстрел во время саммита G20

Одним из самых дерзких шагов Кремля стал масштабный ракетный обстрел Украины во время проведения саммита G20. Мир был в шоке такими действиями России, особенно на фоне того, что несколько ракет упали на территорию Польши.

НАТО отреагировало довольно сдержанно, при этом некоторые обвинения со стороны нескольких западных политиков полетели в сторону Украины. Впрочем, очевидным для всех остается тот факт, что главным виновником попадания ракет в польский поселок является Владимир Путин, всеми силами пытающийся склонить Украину к переговорам.

Мы видели, что подобные случаи уже были на территории Молдовы, а сейчас эксцесс с ракетой произошел уже на территории Польши. То есть, когда Россия осуществляет массированный обстрел территории Украины, обычно такие случаи могут произойти. Единственным ответом на такие действия России может стать только увеличение поддержки Украины и создание надежного купола над территорией Украины, чтобы не позволить России продолжать ее ракетный террор,

– призывает спикер МИД Украины Олег Николенко в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

При этом Кремль фактически признал свои террористические намерения. Представитель президента России Дмитрий Песков прямо заявил, что целью атак на гражданскую инфраструктуру Украины является само давление на политическое руководство. То есть государство-террорист в лучших традициях своих "коллег" официально взяло на себя ответственность за атаку и объявило ее основную цель.

Выгонят ли Россию из G20

Украина на саммите G20 открыто призвала исключить Россию из "двадцатки", ведь пребывание там представителей Кремля, как минимум, не корректно, а по факту еще и бессмысленно – делегация во главе с Лавровым просто покинула саммит, не выразив ни каких-то адекватных идей, ни предложений.

Помимо того, что Россия ведет агрессивную войну против Украины и нарушает нормы и принципы международного права и устава ООН, Россия никоим образом не реализует задачи и цели G20. Это объединение имеет целью осуществлять экономическое развитие в мире и способствовать благосостоянию стран, но агрессия России только разрушает экономическую стабильность, нарушает цепи снабжения, чем разрушает экономическое взаимодействие между странами. По нашему мнению, пребывание России на этом форуме является контрпродуктивным, но, к сожалению, консенсуса по исключению ее из G20 пока нет,

– заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Впрочем, похоже, что это решение пока отложили. Вероятно, из уважения к президенту Индонезии, ведь накануне саммита он очень переживал, что именно на индонезийском саммите будет исключен один из членов "Двадцатки". Однако, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, российский президент остался почти один.

У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20. Совершенно неприемлемо, что он продолжает свою войну в Украине без изменений и с авиаударами,

– считает Шольц.

Осуждение российской агрессии и недопустимость ядерных угроз

По результатам саммита лидеры G20 приняли совместную декларацию, в которой "решительным образом" осудили агрессию России против Украины с требованием немедленного прекращения войны. В то же время есть понимание, что прозвучали и другие взгляды и оценки ситуации, в частности санкционного давления на Россию.

Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что это приводит к огромным человеческим страданиям и усиливает существующую уязвимость мировой экономики – сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности,

– говорится в заявлении лидеров G20.

В то же время одним из главных акцентов во время обсуждения войны в Украине стало всестороннее осуждение любых угроз по использованию ядерного оружия. Конечно, это был общий камень в огород России, ведь у Украины банально нет ни одной единицы ядерных зарядов. При этом в какие-либо выдумки россиян относительно "грязной бомбы", которую якобы планирует применить Украина, абсолютно никто не верит. Это также недавно подтвердили и в МАГАТЭ. Там заявили, что никаких признаков разработки подобной бомбы в Украине они не обнаружили.

Историческая встреча лидеров США и Китая

Одним из главных событий на полях саммита G20, безусловно, стала встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны провели плодотворный диалог, который длился около 4 часов, в течение которых лидеры самых мощных экономик мира обсудили острые мировые проблемы и собственные отношения.

В целом, каких-либо ощутимых результатов этой встречи пока не просматривается, хотя общий положительный тон этой беседы свидетельствует о том, что обе стороны решили понемногу отходить от конфронтации, особенно в военном смысле и переходить к конкурентным отношениям, способствующим дальнейшему развитию мировой экономики, а не наоборот.

В аналитических кругах беспокоились, что эта встреча может стать провальной из-за вопроса Тайваня, ведь накануне вокруг острова было очень серьезное напряжение, учитывая визит Нэнси Пелоси и военную блокаду Тайваня во время учений китайской армии.

Впрочем, по результату встречи Байден прямо заявил, что не видит никаких признаков прямой военной угрозы Тайваню со стороны Китая. Похоже, что обе стороны, по крайней мере на время, решили сохранить статус-кво на Тайване, не переходя к активным действиям.

При этом, китайский лидер Си Цзиньпин, кроме Байдена, провел также встречи со многими американскими союзниками: премьерами Австралии и Канады, а также президентами Франции и Южной Кореи. Позже Си планирует провести встречи с премьерами Великобритании и Японии. Очевидно, что Китай пытается отойти от воинственной риторики и демонстрирует свою готовность налаживать отношения с Западом и его союзниками в Азиатском регионе.

Встреча Байдена с Эрдоганом и зерновое соглашение

На полях саммита G20 не обошли стороной и острый вопрос продовольственного кризиса, который, фактически, был вызван российским вторжением в Украину и блокированием морских путей для экспорта украинского зерна. Отдельно этот вопрос обсудили на встрече Байдена с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Диалог лидеров США и Турции не объявляли заранее, а сопровождавшим американского президента журналистам не разрешили его освещать, поэтому Белый Дом ограничился кратким итогом на официальном сайте.

Обратите внимание! Байден лично выразил соболезнования Эрдогану по поводу теракта в Стамбуле, ведь до этого Турция отвергла соболезнования американского посольства, обвинив США в поддержке курдов, подозреваемых турками в этом теракте. Впрочем, похоже, что во время личного разговора Эрдоган был более лоялен.



Байден и Эрдоган на саммите G20 в Индонезии / фото Anadolu

В то же время США приветствовали усилия Турции по возобновлению зернового соглашения, что имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности. Скорее всего Байден имел в виду тот позорный инцидент, когда Россия вышла из соглашения, но под давлением турок заявила, что все же вернется к выполнению своих обязательств.

Интересно, что уже через пару дней после этой встречи Турции снова удалось дожать россиян, чтобы они согласились пролонгировать зерновую сделку. Эрдогану пока не удалось продлить ее на год, как он того хотел, но в целом россияне пошли на это при очень ограниченных предварительных условиях.

Кремль заявил, что в течение 120 дней должен быть решен вопрос снятия санкций по экспорту удобрений и пищевых продуктов из России, поэтому, вероятно, к концу этого срока судьба зернового соглашения снова будет неопределенной, ведь вряд ли кто-то согласится идти на уступки Москве.

Потеря последних партнеров и углубление изоляции России

Россия, похоже, постепенно прощается с последними партнерами и условными союзниками. На саммите ШОС в Самарканде Путин пообещал лидерам Китая и Индии, что сможет закончить войну, то есть склонить Украину к переговорам и заморозить конфликт.

Впрочем, для этого Кремль выбрал самую плохую из всех возможных стратегий, а именно – террор мирного населения Украины. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры нашего государства не приводят к требуемому результату. При этом оказать действенное давление на фронте россияне также не смогли, а даже наоборот, с момента встречи в Самарканде, они только отступали, а также начали масштабный побег из Херсона.

Учитывая это, Китаю и Индии становится очевидным, что Путин не способен довести до конца свою авантюру и его ждет поражение. Конечно, публично эти две страны продолжают занимать нейтральную позицию, но побочными методами призывают Путина остановиться. Ядерная угроза полностью выпала из повестки дня. Все согласились, что это недопустимо, так что в последнее время от Кремля ничего подобно почти не слышно.

В то же время Китай и Индия постепенно сокращают импорт российской нефти. С одной стороны, это связано с механизмом установления ценового потолка для России, поэтому они могут просто ожидать снижения цены, чтобы приобрести российскую нефть по еще более выгодной цене.



С другой стороны, это может стать определенным политическим сигналом Кремлю, ведь Путин в очередной раз провалился со своими обещаниями. Если бы ему удалось заморозить войну, то есть прекратить боевые действия в Украине, то, вероятно, подобной санкции удалось бы избежать.

Украина в целом может быть удовлетворена результатами G20

В общем, саммит 20 завершился для Украины положительно. Речь Владимира Зеленского там оценили очень хорошо, а Россия была официально осуждена на уровне абсолютного большинства стран "двадцатки". Кремль, при этом, становится все более токсичным, а атаки против гражданских украинцев воспринимаются миром уже как абсолютная дикость.

Конечно, Украине хотелось бы большего, по крайней мере, исключения россиян из G20 было бы мощным политическим ударом, но пока этого не произошло. Китай все еще сохраняет свой традиционный нейтралитет, но важно, что в отношениях Пекина и Вашингтона есть положительные сдвиги, это означает, что именно поддержки россиян, со стороны Китая, точно не стоит ожидать.