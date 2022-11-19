Вочевидь, цивілізовані країни серйозно налаштовані покарати Росію за її агресивну політику. Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.

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Експерт зазначив, що економіка Росії з початку війни отримала низку ударів, які суттєво знижують її потенціал.

Якщо хронологічно на все дивитися, то по економіці Росії спочатку вдарив "шостий пакет" ЄС. Потім "восьмий пакет" – це ідея встановлення "максимальної ціни". Потім саміт G7, який підтримав цю ідею. Потім спільна заява G7 і Австралії. Зараз – це G20, де вже сформували свою позицію,

– пояснив економіст.

За його словами, треба розуміти, що Європа та США – це найбільші ринки світу і їхня позиція є вирішальною у багатьох моментах для Росії.

"Торговельні війни нікому не потрібні. Якщо хтось потрапляє під вторинні санкції – то втрачає свою позицію на найбільших ринках, на які постачає власну продукцію. А це спричиняє безробіття, падіння ВВП, падіння доходів населення. Це веде до зміни політичного керівництва", – додав аналітик.

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На його думку, якщо політик будь-якої країни хоче втриматися на своїй посаді й переобратися на наступний термін, йому треба бути дуже обережним в таких речах, тому що "виборець першочергово рахує гроші у своєму гаманці".

"Гроші – це зарплата, виробництво у твоїй країні, це експорт в ті регіони, які є найбільш потужними ринками, а це Європа і США. Тому на сьогодні не стільки є важливою, а є серйозною спільна позиція європейських країн та американців щодо тиску на Росію", – резюмував Пендзин.

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