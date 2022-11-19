Основатель Лиги антитраста Агия Загребельская для 24 канала рассказала, что это символически-политический шаг. То есть, он не приведет к существенным последствиям.

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"Именно решение о признании России государством-спонсором терроризма может повлечь за собой усиление отдельных санкционных инструментов, но знаем, что в значительной степени санкционный инструментарий ЕС исчерпан. Остались направления отдельных ценных металлов, на которые еще могут наложить ограничения", – сказала Загребельская.

Решится ли ЕС принять решение

По словам эксперта, Россия и так уже максимально изолирована Европейским Союзом. Загребельская отметила, что страны, занимающие нейтральную позицию, и дальше будут продолжать свою политику. То есть, решение о признании России государством-террористом на них никак не повлияет.

Загребельская считает, что процесс двигается оптимистично. По ее словам, у Евросоюза нет существенного сопротивления решению признать Россию террористом.

Конечно, дебаты и дискуссии будут. Найдутся политики, которые против, но у ЕС будет достаточно поддержки, чтобы решение увидело мир,

– сказала эксперт.

Обратите внимание – Загребельская о будущем решении ЕС относительно России: смотрите видео

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