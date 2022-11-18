Об этом в комментарии для 24 канала рассказал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку.
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Что потеряла страна-оккупант
Николенко рассказал о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:
- ВВП упал с 5,5% до 9%;
- объем торговли товарами и услугами упал на 30–35%;
- экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;
- из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
- уровень инфляции достигает 22%;
- нет возможности импортировать технологии и компоненты;
- стремительно сократилось производство.
- обесценился рынок капитала.
Российская экономика откатилась на тридцать лет,
– подытожил Николенко.
Кому действительно нужно в отставку
По словам спикера МИД, заявления о неэффективных европейских санкциях являются ложью. Как бы Москва и Будапешт ни умаляли результат, санкции все равно ограничивают возможности России финансировать войну.
"Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?", – сказал Николенко.
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Венгрия подыгрывает России: последние новости
- Сийярто сообщил, что Венгрия начинает сотрудничество с Ираном, который снабжает оружием для убийства украинцев. Это должно привести, по его мнению, к "нормализации ситуации".
- Трубопровод "Дружба" остановил прокачку из-за российских обстрелов. Однако оккупанты обвинили в этом Украину.
- Венгрия заявила, что отказывается тренировать ВСУ и не будет финансировать миссию. Сийярто заявил, что для развязывания войны нужны переговоры Украины и России.
- Депутат парламента Венгрии приветствовал Польшу с Днем независимости и пожелал встретиться на общей границе.
- ЕС планировал выделить Украине помощь на 18 миллиардов евро, но Венгрия заблокировала ее.