Про це у коментарі для 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він спростував заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, який закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.

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Що втратила країна-окупантка

Ніколенко розповів про дані, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Санкції проти Росії мають такі наслідки:

ВВП впав від 5,5% до 9%;

обсяг торгівлі товарами й послугами впав на 30 – 35%;

експорт нафти до ЄС скоротиться на 90% до кінця 2022 року;

з країни пішла майже тисяча іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

рівень інфляції сягає 22%;

немає можливості імпортувати технології та компоненти;

стрімко скоротилося виробництво.

знецінився ринок капіталу.

Російська економіка відкотилася на тридцять років, – підсумував Ніколенко.

Кому насправді потрібно у відставку

За словами речника МЗС, заяви про неефективні європейські санкції є брехнею. Як би Москва та Будапешт не применшували результат, санкції все одно обмежують можливості Росії фінансувати війну.

"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", – сказав Ніколенко.

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