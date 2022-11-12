Такий заклик є неприйнятним. Про це в коментарі 24 каналу заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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В МЗС відреагували на заклик угорського депутата

Тороцкай з нагоди Дня незалежності Польщі побажав країні знову мати спільний кордон з Угорщиною.

"Сьогодні День Незалежності Польщі. Боже, благослови Польщу! Зустрінемось знову на спільному польсько-угорському кордоні!" – написав депутат.

Свій твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році. На світлині можна побачити угорця та поляка, які тиснуть один одному руки.

В МЗС України вже відреагували на скандальний твіт Тороцкая.

Заклик угорського депутата Ласло Тороцкай до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства,

– зазначив Ніколенко.

Польща підтримує територіальну цілісність України

Нещодавно президент Росії Владімір Путін вкотре заявив про те, що Угорщина, Румунія та Польща начебто теж можуть мати "територіальні претензії" до України. Мовляв, вони "зазіхають" на західні регіони.

В МЗС Угорщини заявили, що не мають жодних "територіальних претензій" до нашої держави. Своєю чергою, в міністерстві закордонних справ Румунії наголосили, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

У Польщі слова Путіна назвали "божевіллям". Таку заяву зробив Станіслав Жарин – речник координатора польських спецслужб та урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору.

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