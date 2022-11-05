Об этом 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что все направления, на которых стоит бюджет России, уже всерьез находятся под санкциями.

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Что означает фиксированная цена на российскую нефть

Пендзин отметил, что сейчас пока нет какой-либо фиксированной цены, она находится еще в стадии обсуждения. То, что G7 и Австралия договорились, – это просто следующий шаг происходящих процессов.

Он напомнил, что в предыдущих пакетах было принято решение относительно полного запрета поставки российской нефти в Европу танкерным путем. Между тем, общий объем покупки нефти Индией в Российской Федерации возрос в 7 раз.

То есть вся та нефть, которая теоретически перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах в Европе, уехала в Индию и начала оттуда в виде нефтепродуктов уходить в Европу,

– заявил экономист.

Поэтому, отметил он, европейцы решили в 8 пакете санкций коренным образом изменить подход и предложили установить максимальную цену на покупаемую вообще по миру российскую нефть.

По словам экономиста, ни один танкер и балкер не выйдет из порта, пока не будет застрахован соответствующим страховым агентством. Собственно, ограничение о запрете завоза и обслуживания в европейских портах российской нефти, прежде всего, ударило по страхователям.

Сейчас им предоставляется такая возможность, если будет подтверждено, что нефть куплена по максимальной цене, которая установлена собственно G7 и теми, кто к ним присоединится,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что европейцы после принятия 8 пакета официально заявили, что те страны, которые активно закупают российскую нефть, не присоединятся к этому, тогда заработают санкции с полным ограничением завоза танкерной нефти в Европу.

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Насколько это сильно ударит по экономике России

Пендзин отметил, что в бюджет России примерно рассчитана цена нефти до 50 – 55 долларов за баррель. Если будет установлена эта цена, то трагедии не будет. Если же будет более низкая цена – это будет очень мощный удар. Потому что, во-первых, добыча нефти будет убыточной. Во-вторых, ни рента, ни соответствующие платежи из добывающих компаний поступать не будут.

Он отметил, что бюджет России стоит на нескольких столбах – это энергоносители, прежде всего нефть, полезные ископаемые и драгоценные камни, то есть алмазы. Сейчас все эти направления серьезно находятся под санкциями.

По сути, остался последний очень серьезный удар – это по нефтегазовому бизнесу. Если это удастся, то экономика Российской Федерации будет очень уязвима,

– сказал Пендзин.

По его мнению, если цена будет установлена, то она будет где-то на уровне 50 – 55 долларов. И это будет ущерб для добывающей промышленности России.

Экономист добавил, что любой санкционный пакет не является кардинальным. К тому же, избивая по российской экономике, всегда есть отдача по европейской. Поэтому, принимая санкционные пакеты, европейцы участвуют в экономической войне и сами страдают от этого.

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