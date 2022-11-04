Фиксированные цены на нефть вступят в силу 5 декабря. Однако конкретную цифру о стоимости российской нефти пока не согласовали. Ее должны согласовать в ближайшее время.

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Стоимость будут регулярно просматривать

В ближайшие недели "Большая семерка" и Австралия окончательно определят фиксированную стоимость российской нефти. Представители стран обеспокоены тем, что плавающая цена, привязанная к международному стандарту Brent, может позволить Кремлю манипулировать рынком, в частности, уменьшать предложение, что приведет к росту спроса.

Однако есть и один недостаток у системы фиксированной цены. Поскольку она предусматривает периодический пересмотр цен, это означает соответственно такие же периодические встречи G7 и Австралии и определенную бюрократию.

Следует отметить, что уже 5 декабря начнет действовать фиксированная цена на российскую нефть, а с 5 февраля 2023 года – на российские нефтепродукты.

Что означает фиксированная стоимость нефти и как этот процесс работает

Россия – один из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Однако стране-агрессору не хватает танкеров для перевозок "черного золота", поэтому экспорт осуществляют с помощью судов, имеющих владельцев по всему миру, в частности в ЕС и Великобритании.

Так что танкеры, которые сейчас использует Россия, предлагают страховать только при условии, что экспортер, то есть Россия, соглашается продавать сырье по фиксированной цене. Иначе танкеры не будут получать страховки и соответственно не смогут заходить в порты.

Фиксированная цена будет выше себестоимости добычи нефти. Такая стоимость устанавливается для своего рода стимула, чтобы Россия вообще не останавливала экспорт нефти, ведь это будет иметь последствия не только для страны-агрессорки, но и для других государств. То есть российская нефть может остаться на мировом рынке, но Россия будет лишена колоссальных прибылей.

В то же время компании или страны, пытающиеся обойти фиксированную цену, могут попасть под так называемые вторичные санкции.

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