Новые санкции против России
Джозвяк в социальной сети твиттер отметил, что девятый пакет санкций против России и Беларуси, скорее всего, будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря.
Обратите внимание 15 ноября Россия выпустила по Украине ракет на сумму до 900 миллионов долларов
Санкции против России: последние новости
- США планируют ввести санкции против 14 человек и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, работавших над закупкой военных технологий для страны-агрессорки, ведущей войну в Украине.
- Также Штаты заявили, что продлят санкции против агрессорки даже после окончания войны.
- Минпромторг России на официальном уровне заявил, что французская компания L'Oréal возвращается на местный рынок. Однако в L'Oréal опровергла информацию. Подробности читайте здесь.