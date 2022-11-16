Нові санкції проти Росії
Джозвяк у соціальній мережі твітер зазначив, що дев'ятий пакет санкцій проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.
Зверніть увагу 15 листопада Росія випустила по Україні ракет на суму до 900 мільйонів доларів
Санкції проти Росії: останні новини
- США планують ввести санкції проти 14 осіб і 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників, які працювали над закупівлею військових технологій для країни-агресорки, що веде війну в Україні.
- Також Штати заявили, що продовжать санкції проти агресорки навіть після закінчення війни.
- Мінпромторг Росії на офіційному рівні заявив, що французька компанія L'Oréal повертається на місцевий ринок. Однак у L'Oréal спростувала інформацію. Деталі читайте тут.