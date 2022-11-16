Нові санкції проти Росії

Джозвяк у соціальній мережі твітер зазначив, що дев'ятий пакет санкцій проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.

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Нагадаємо, що попередній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії країни-члени ухвалили 6 жовтня, до масових ракетних атак агресорки по інфраструктурі України. Тоді у нього увійшли додаткові експортні та імпортні обмеження, заборона на криптоактиви також розширився список підсанкційних осіб.

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