Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, будь-яка можлива мирна угода включатиме перегляд санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку.

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Санкції проти Росії можуть діяти і після завершення війни

Єллен розповіла, що з боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України.

Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, вважали б, що деякі санкції мають залишитися в силі,

– зазначила міністерка.

Чого вдалося досягти завдяки санкціям

Міжнародні санкції мали вплив на цілі сектори російської економіки і створили серйозні проблеми для автомобільного та промислового секторів, зокрема:

1 200 компаній пішли з Росії після вторгнення.

Санкції вразили основні російські банки, російський центробанк, суверенний російський борг, вдарили по російських офіційних особах та олігархах.

Виробництво високоточних балістичних ракет в Росії практично зупинилося через зникнення з ринку напівпровідників, які використовувалися в процесі виробництва.

Російська програма військового літакобудування значно урізана.

Виробництво механічних запчастин до балістичних ракет теж зупинилося.

Санкції проти Росії: останні новини

В обмін на продовження зернової угоди Росія просить послаблення певних санкцій. Зараз ООН обговорює це з іншими сторонами угоди та ЄС.

Уряд Великої Британії наклав санкції на 4 російських олігархів. Кожному з олігархів заморозять активи та заборонять в'їжджати на територію Великої Британії.

У новий перелік тих, хто потрапив під санкції Нової Зеландії, увійшли 14 фізичних та 7 юридичних осіб. Зокрема під санкціями тепер деякі військовослужбовці, оборонні структури та їхні керівники.

Під санкції також потрапили пропагандистські російські ЗМІ. Зокрема, InfoRos та кримське прокремлівське видання NewsFront.

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